Terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişileri tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çeşitli evlere baskın yaptı. Operasyonda çok sayıda polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli A.D., H.K, H.Ş., P.Y., P.A, B.K, S.Y, H.K, A.A., K.Ş ve M.B., sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Malatya'daki PKK operasyonunda 11 kişi yakalandı
13.02.2018 - 12:15 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : malatya,pkk,terör,operasyon,haberler,
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