Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen kişileri tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çeşitli evlere baskın yaptı. Operasyonda çok sayıda polisle şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli A.D., H.K, H.Ş., P.Y., P.A, B.K, S.Y, H.K, A.A., K.Ş ve M.B., sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.