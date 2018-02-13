Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğradığı silahlı saldırıyla yaşamını yitiren eski futbolcu Enes Burak Barış’ın cinayetiyle ilgili araştırma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen O.A. ve M.A.’nın yanı sıra, olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen S.Ç., M.A.G., A.A.R. ve F.O.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Şubat’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde, gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan eski futbolcu Enes Burak Barış, hayatını kaybetmişti.