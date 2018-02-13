Uğradığı silahlı saldırıyla yaşamını yitiren eski futbolcu Enes Burak Barış’ın cinayetiyle ilgili araştırma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen O.A. ve M.A.’nın yanı sıra, olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen S.Ç., M.A.G., A.A.R. ve F.O.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Şubat’ta Hatay’ın İskenderun ilçesinde, gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan eski futbolcu Enes Burak Barış, hayatını kaybetmişti.
Hatay’daki eski futbolcu cinayetinde 6 kişi tutuklandı
13.02.2018 - 13:21 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, eski futbolcu Enes Burak Barış’ın otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili 6 kişi tutuklandı.
Etiketler : hatay,haberler,cinayet,
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