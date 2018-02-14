Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



İzmir’de bir banka şubesinde çalışan Murat H, amirlerinin sözlü saldırı ve hareketlerine maruz kaldığı iddiasıyla mobbing davası açtı. İzmir 1. İş Mahkemesinde görülen davada savunma yapan Murat H. “İzinli olduğum zamanlarda banka şube müdürü tarafından olurum alınmadan çalışma masam, çekmecem ve özel eşyalarım arandı. Diğer çalışma arkadaşlarımın karşısında küçük düşürüldüm. Sistematik bir biçimde işten istifa etmem için her türlü kötü muamele, tehdit, aşağılama gibi davranışlara maruz kaldım. Bunun neticesinde ortaya çıkan psikolojik taciz, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın raporu ile sabit hâle geldi. Bu sebeple 10 bin TL manevi tazminat talep ediyorum” dedi. Davacıyı haklı bulan yerel mahkeme, bankayı 5 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Banka temyize gitti ancak Yargıtay kararı onadı.