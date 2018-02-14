Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Bucakkışla köyü Bıçakçı Köprüsü mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, M.Ü. yönetimindeki 70 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 22 sikke, 21 obje, 4 metal detektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü ile otomobilde bulunan S.Ü, H.Ü. ile M.K. gözaltına alındı.