Edinilen bilgiye göre, dün saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Bucakkışla köyü Bıçakçı Köprüsü mevkisinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, M.Ü. yönetimindeki 70 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 22 sikke, 21 obje, 4 metal detektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü ile otomobilde bulunan S.Ü, H.Ü. ile M.K. gözaltına alındı.
Karaman'da tarihi eser operasyonu
14.02.2018 - 12:16 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 12:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman'da jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ile objeler ele geçirildi.
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543604 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543604.aspx
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