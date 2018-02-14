Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın ve Üyüklütatar köyleri ile İpsala, Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı. Denetimlerde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Mısır, Irak, Suriye, Pakistan, Filistin, Bangladeş, Afganistan, Sri Lanka, Cezayir ve Fas uyruklu 190 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.