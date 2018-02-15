Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan H.A. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.