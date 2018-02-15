Edinilen bilgilere göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan H.A. ve H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Balıkesir'de FETÖ'den 2 gözaltı
15.02.2018 - 10:04 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : balıkesir,fetö,haberler,
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