Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Sokak satıcılarını takibe alan ekipler, şafak vakti 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 30. Sokak'ta bir apartta kalan ve hakkında uyuşturucu satmak ve sevk etmek suçundan yakalama kararı bulunan Alper N'nin evinde ve aracında dedektör köpek "Alfi" ile arama yaptı. Haklarında çok sayıda yakalama kararı bulunan Alper N., Murat Y, Turgay E, Tahsin M. ve Muhammed O. gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.