Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta bir yemek firmasında çalışan Abdullah Talha Kaleli (33) isimli şahıs, Salı gününden itibaren iş yerine gitmedi. Durumundan şüphelenen iş yeri arkadaşları, Esentepe Mahallesi'ndeki evine girip çaldıkları kapı açılmayınca polisten yardım istedi. Eve giren polisler Kaleli’nin cansız bedeniyle karşılaştı. Eve 112 ve polis olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Evde savcı tarafından da inceleme yapıldı. Yalnız yaşayan gencin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Komşuları düzenli olarak evine gelip giden genci birkaç gündür mahallede görmediklerini belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Korkunç gerçek 3 gün işe gitmeyince fark edildi
15.02.2018 - 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2018 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta üç gün iş yerine gitmeyen bir kişi, tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.
Etiketler : sivas,ölü bulundu,haberler,
543921 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/543921.aspx
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