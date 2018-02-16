Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUDO olumsuz hava koşulları sebebi ile bazı sefelerini iptal etti. Peki BUDO iptal olan seferler hangileri? BUDO internet sitesinden yaptığı açıklamada hangi seferlerin iptal olduğunu bildirdi. İşte BUDO'da iptal olan seferler



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.00, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 10.45 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.