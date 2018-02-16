Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eşi Salih Varsak tarafından bir gün öncesinden hakkında kayıp olduğu polise ihbar edilen Ganime Varsak’ın(30) cesedi kendisine ait otomobilin yanında yanmış olarak bulundu. Atadönmez Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde babasının bahçesinin kenarında kendine ait aracın yanında cesedi gören cuma namazından dönen mahalleliler durumu 112 ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.