Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi Ağcalı Yolu üzerinde park halinde bulunan kahvaltıcı minibüs, özellikle sabah saatlerinde kahvaltı yapmadan işe gidenlerin uğrak mekanı oldu.

Farklı bir tarz olması adına kullandıkları minibüsü kahvaltıcıya çeviren 2 kardeşten biri yemek yapıyor, diğeri servis.

Sabah aç işe gidenler için özellikle ekmek arası yiyecekler bulunan kahvaltıcıda fiyatlar 5 ile 10 lira arasında değişiyor.

Her kesimden insanın gelip kahvaltı yaptığını söyleyen Tuncay Gemci, “İstenilirse minibüsümüzle, kalabalık müşterilerimizin ayağına kadar gidiyoruz. Ekmek arası sucuklu yumurta, ekmek arası tereyağı, bal ve fıstıklı çeşitler ile vatandaşlara hizmet veriyoruz. Sabahları insanlar işe aç gitmesinler diye böyle bir işe kalkıştık. Zaten geçmişte de bu işlerle iyi kötü uğraşıyorduk. Yol güzergahında duruyoruz ki insanlar işe giderken görüp kahvaltısını yapsınlar diye. Minibüste yapmamızın nedeni ise, Kahramanmaraş’ta bu tarz bir satışın olmamasıdır. Özellikle büyükşehirlerde çok var ve farklı bir tarz olması adına bu işe kalkıştık. Minibüste köfte ekmek yapanlar var ama kahvaltı olarak Kahramanmaraş’ta ilk biz yaptık bu işi. İnsanlar beğeniyor ve hoşuna gidiyor. Özellikle gruplar halinde kahvaltı yapmak isteyenler oluyor, onlar için de minibüsümüzü hareket ettirip bulundukları yere gidiyoruz” dedi.