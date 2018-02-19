Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Merkez Mahallesi Kekik Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında, gece saatlerinde silah sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada herhangi bir bulguya rastlamayınca geri döndü. Enver Kosova'nın (35) yaşadığı eve sabah saatlerinde gelen ev sahibi, kapının açık olduğunu gördü. Ev sahibi, seslenmesine rağmen evden ses gelmeyince kapıyı kapatarak, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeri girince, koridorda Enver Kosova'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, Kosova'nın silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kosova'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada, maktulün eşi Nurcan Kosova'nın, 2 ay önce 4 yaşındaki oğlunu alarak evi terk ettiği öğrenildi.