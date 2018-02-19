Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullanan, şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde U.Ç, O.Ş. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden toplamda 5,86 gram uyuşturucu sentetik kannabinoid maddesi ele geçti.

Gözaltına alınan şahıslar adli işlemlerden sonra serbest bırakıldı.