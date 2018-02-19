İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullanan, şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde U.Ç, O.Ş. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden toplamda 5,86 gram uyuşturucu sentetik kannabinoid maddesi ele geçti.
Gözaltına alınan şahıslar adli işlemlerden sonra serbest bırakıldı.
Çankırı'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
19.02.2018 - 23:32 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullanan, şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde U.Ç, O.Ş. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden toplamda 5,86 gram uyuşturucu sentetik kannabinoid maddesi ele geçti.
Etiketler : Çankırı,uyuşturucu operasyonu,
544948 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/544948.aspx
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