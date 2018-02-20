Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Darmık Dağı’nda teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi ve yaşanan çatışmalar sonucu Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 20 askeri yaralandı. Yaralı ÖSO mensupları, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktalarına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek acil serviste tedaviye alındı.