Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

TRAKYA'DA PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Öte yandan Edirne ve Kırklareli'nde pazar günü kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bölgede görülen aralıklı sağanak hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kara dönüşecek. Kar yağışı etkisini Edirne ve Kırklareli'de pazartesi günü de sürdürecek.

Hava sıcaklığının 9 derece olarak ölçüldüğü Trakya illerinde hava sıcaklığı pazar günü 4 - 6 derecelere düşecek.

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14