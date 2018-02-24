Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyü girişinde Arif Ç. yönetimindeki 01 GS 326 plakalı otomobil ile Aydın B. yönetimin 02 AAB 002 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.