Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Düvenli köyünde yaşayan 2 çocuk babası Serdar Kılıç, av sezonunun son gününde arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için Domaniç bölgesine gitti. İddiaya göre, av esnasında Kılıç'ın yanında bulunan arkadaşlarından birinin ayağı kaydı ve omzundaki av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Kılıç'ın başına isabet etti. Başından yaralanan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.
Av sezonunun son gününde ava giderken can verdi
25.02.2018 - 21:55 | Son Güncelleme: 25.02.2018 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde av sezonunun son gününde arkadaşıyla birlikte avlanmaya giden bir kişi, ayağı kayan arkadaşının yanlışlıkla ateşlenen silahıyla hayatını kaybetti.
Etiketler : Bursa,av sezonu,
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