İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir bölümü görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler hızını düşürerek ilerledi.
FSM sis altında kayboldu
10.03.2018 - 09:20 | Son Güncelleme: 10.03.2018 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor.
İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir bölümü görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler hızını düşürerek ilerledi.
Etiketler : istanbul boğazı,sis,
549298 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/549298.aspx
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