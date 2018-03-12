Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, kararlılıkla devam ediyor.
TERÖRÜN ZULMÜNDEN KURTULDULAR
Bölgede başarılı operasyonlara imza atan Türk askeri, terörden temizlediği noktalarda sevgi seliyle karşı karşıya kaldı.
YPG'li teröristlerin baskısından kurtulan Afrinliler, her fırsatta Türkiye'nin duacısı oldu.
MUTLULUĞUN FOTOĞRAFI
Bölgede çekilen bir fotoğraf, yaşananların özetini ortaya koydu.
Fotoğrafta; teröristlerden temizlenen köydeki çocukların, Türk askerini büyük bir mutlulukla öptüğü görülüyor.