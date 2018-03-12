Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde Mihraplı Parkı’nda meydana geldi. Havaların ısınmasını fırsat bilen Gürsel Hava, Leyla Koçyiğit, Hatice Bulamacı, Yaman Akel ve Sefa Gönen, kiralık salla sefa sürmek istedi. Su seviyesinin yetersiz olması sebebiyle derenin ortasına saplanan salda mahsur kalanlar, telefonla polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, itfaiye ekipleri salda mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Mahsur kalanlar çekilen çelik halata tutunarak kıyıya alındı. Kurtarma operasyonu sürüyor.