Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iğdır'da düzenlenen rüşvet, hayali ihracat ve evrakta sahtecilik operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye-Nahçıvan sınır kapısı olan Dilucu Gümrük Kapısı'na operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda aralarında gümrük memuru ve iş adamlarının da bulunduğu 40 kişi yakalandı. Şüphelilerin "rüşvet", "hayali ihracat" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındıkları öğrenildi.