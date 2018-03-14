Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobille Van’dan uyuşturucu madde sevkıyatının gerçekleşeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kent merkezi girişinde 34 RV 6485 plakalı otomobili durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada otomobilin arka koltuğunda 8 paket halinde 4,5 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Rahmi T., Eyüp C., Nuriye C., Yakup C. ile Nurdan C. ise gözaltına alındı.
Konya'da eroin ele geçirildi
14.03.2018 - 14:33 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da bir otomobilde 4,5 kilogram eroin ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : konya,haberler,uyuşturucu,
550222 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/550222.aspx
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