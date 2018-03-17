Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır terör örgütleri DEAŞ, YPG/PKK ve uzantılarınca düzenlenen saldırılar nedeniyle binlerce insan yaşamını yitirirken milyonlarca kişi de ülkelerini terk ederek başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığındı.

Yaşanan olaylardan ve iç savaştan en çok etkilenenler ise kadınlar ve çocuklar oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'nin işgalinden kurtarmak için icra ettiği Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DÖŞEDİĞİ MAYINLAR PATLADI

Bu kapsamda terör örgütünün işgalindeki Duraklı köyünden araçlarıyla kaçan 6 kişilik Şeyh Hasan ailesi, terör örgütünün daha önceden yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Bölgedeki ÖSO mensuplarınca Kilis sınırına getirilen Şeyh Hasan ailesi, ambulanslarla kaldırıldıkları Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BABA ÖLDÜ, ANNE VE ÇOCUKLARI YARALANDI

Yaralılardan baba Abdullah Şeyh Hasan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, anne ve 8 yaşındaki çocuğunun tedavisi ise devam ediyor. Çocukların 3'ü ise taburcu edildi.

YPG BOMBASI PATLADI

Anne Offa Şeyh Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmaların köylerine yaklaşması nedeniyle akrabalarıyla kaçtıklarını belirterek bu sırada terör örgütünce yola döşenen patlayıcının araçlarının ön lastiğinin üzerinden geçmesiyle patladığını söyledi.

"HEPİMİZ YARALANDIK"

Patlamanın ardından bölgedeki ÖSO mensuplarının kendilerini Türkiye sınırına getirdiğini anlatan Şeyh Hasan, "Patlamada hepimiz yaralandık. Arabanın arka tarafından oturan çocuklarım ve ben hafif yaralandık, eşim ve 8 yaşındaki kızımın durumu ağırdı. Eşim hayatını kaybetti, kızım ise ameliyat edildi ve yoğun bakımda." dedi.

"GÜNLERCE HAPİS HAYATI YAŞADIK"

Terör örgütünün ellerindeki her şeyi aldığını ve bu nedenle evlerinden çıkamadıklarını aktaran Şeyh Hasan, günlerce hapis hayatı yaşadıklarını vurguladı.

"BİR TÜRLÜ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇAMADIK"

Evlerine mermi ve roket isabet etme korkusuyla kaçmaya karar verdiklerini ifade eden Şeyh Hasan, şöyle konuştu:

"Biz daha önce Afrin'de yaşıyorduk ancak terör örgütünden kaçıp akrabalarımızın bulunduğu köye geldik. Çatışmalar köyde başlayınca buradan da kaçtık. Bir türlü terör örgütünden kaçamadık. Terör örgütü köyümüzü ve tüm köyleri mayınla döşedi. Biz otomobille yolda giderken patlama oldu. Eşimin arabayı kullanıyordu, onun tarafında patlama meydana geldi. Bu nedenle eşim öldü, bir çocuğum da ağır yaralandı. Patlamada yanımıza aldığımız eşyalar da yandı elimizde hiçbir şey kalmadı. Bu sırada arkamızdan gelen başka traktör de mayına bastı ve paramparça oldu."

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Şeyh Hasan, diğer çocuklarına sarılarak yoğun bakımdaki kızı Nevruz'un bir an önce iyileşmesini bekliyor.