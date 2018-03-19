Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baharın renkleri kırmızı, mavi ve pembe tonların öne çıktığı koleksiyona puantiyeler ve pırıltılı detaylar hareket katıyor. Ürünlerde gabardin ve dokulu kumaşlar kullanılıyor. Puantiyeler kızların bluz ve eteklerinde, erkek çocukların papyonlarında sıkça kullanılıyor.