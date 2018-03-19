Baharın renkleri kırmızı, mavi ve pembe tonların öne çıktığı koleksiyona puantiyeler ve pırıltılı detaylar hareket katıyor. Ürünlerde gabardin ve dokulu kumaşlar kullanılıyor. Puantiyeler kızların bluz ve eteklerinde, erkek çocukların papyonlarında sıkça kullanılıyor.
Çocuklara 23 Nisan için özel koleksiyon
19.03.2018 - 03:23 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 03:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
LC Waikiki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel koleksiyon hazırladı.
Etiketler : lcw 23 nisan,
551178 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/551178.aspx
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