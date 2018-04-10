Sarıkamış'a bağlı Alisofu köyüne kadar sürü halinde gelen domuzlar, köylüler tarafından anbean kaydedildi. Araçlarıyla köylerine giden vatandaşlar yoldan karşıya geçen domuzları cep telefonlarıyla kaydetti. Yolun karşısına geçen domuz sürüsü ise hızla ormanlık alana gitti.
Sarıkamış’ta domuz sürüsü yola indi
10.04.2018 - 18:38 | Son Güncelleme: 10.04.2018 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıkamış’ta baharın gelmesiyle birlikte domuz sürüleri de yiyecek bulmak için yerleşim alanlarına iniyor.
Etiketler : Sarıkamış,domuz sürüsü,
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