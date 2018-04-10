Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkamış'a bağlı Alisofu köyüne kadar sürü halinde gelen domuzlar, köylüler tarafından anbean kaydedildi. Araçlarıyla köylerine giden vatandaşlar yoldan karşıya geçen domuzları cep telefonlarıyla kaydetti. Yolun karşısına geçen domuz sürüsü ise hızla ormanlık alana gitti.