Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre Nevşehir'deki Çardak Köyü'nde bulunan boş araziye aracıyla gelen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Doç.Dr. Sadettin Baştürk (44), yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Kübra Yılmaz'ı silahla öldürdü, daha sonra yine aynı silahla yaşamına son verdi.

Doç.Dr. Sadettin Baştürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görev yapıyordu.

FİB Haber'e göre olay dün gece saatlerinde yaşandı ve sabah saatlerinde çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri cesetleri boş arazide bulunan öğretim üyesi ve Kübra Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doç. Dr. Sadettin Baştürk evli ve 2 çocuk babasıydı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversiteden yapılan açıklamada "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce yaşanan elim olay üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. 11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensupları S.B. ve K.Y.’nin vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda, evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettiren üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.