Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan Perşembe için yoğun sis uyarısı yaparken, Güneydoğu'da sıcaklıkların artacağını, Karadeniz'de ise sıcaklıkların 2-4 derece azalacağını belirtti.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Sakarya, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Batı Karadeniz çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN SİS UYARISI: Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Karadeniz kıyılarında etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen sis hadisesinin zaman zaman yoğunluğunu artarak devam edeceği tahmin edildiğinden başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Bolu, Düzce,Zonguldak, Bartın, Karabük ile zamanla Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.