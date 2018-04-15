Soylu, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Atmaca'nın oğlu  Cengizhan Atmaca ile Zeynep Gül Köse'nin, Akçaabat ilçesindeki bir düğün  salonunda düzenlenen nikah törenine katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun  kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Trabzon  Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Ayşe Sula  Köseoğlu ve Salih Cora, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat  Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AK  Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel  Altunbaş yaptı. Gümrükçüoğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını çifte vermesi  için Bakan Soylu'ya teslim etti.

Soylu, birbirine çok yakışan genç çifte çıktıkları kutsal yolculukta  ömür boyu mutluluklar diledi. Bakan Soylu, 28 yıllık evli olduğunu belirterek, "Bu tecrübeden  hareketle size şunu ifade etmek isterim. Birbirinizi muhakkak sevin ve sayın ama  sizleri bugüne getiren, hele şu heyecanlı anda dualarını sizden esirgemeyen  annelerinizi ve babalarınızı birbirinizden daha fazla sevin. İnanın ki o zaman  haneniz bereketli olur, güzelliklerle dolar. Bu memlekete ailesini, annesini,  atasını, memleketini bilen güzel evlatlar yetiştirin. O kadar güzel bir evlilik  yapın ki herkes çocuklarına, 'Zeynep Gül ile Cengizhan'ın evliliği gibi  evliliğiniz olsun.' diye nasihatta bulunsun." ifadelerini kullandı.

Cennetin annelerin ayağının altında olduğunu dile getiren Soylu,  evlilik cüzdanını geline teslim etti. Bakan Soylu, şunları kaydetti:  "Onun için bu cüzdan senin hakkın. Sayın Cumhurbaşkanımızın üç çocuk  nasihatini de hatırlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir nasihati daha var.  Geçen gün hepimizi topladı 'Eğer anneniz yaşıyorsa ayağının altını öpün. Bilin ki  huzur yolu oradadır.' dedi. Bir taraftan nesliminiz devam etmesi ve artması,  diğer taraftan da bereket. Cüzdan sana, sabır sana, çocuklar sana, ailenin bütün  güzellikleri sana emanet. Allah mutlu ve bahtiyar etsin inşallah."