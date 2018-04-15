AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören İlçesi Etlik Caddesi ile Halil Sezai Erkut Caddesi kavşağı kesişiminde meydana gelen kazada, 06 U 8791 plakalı otomobil ile 06 FF 4573 plakalı askeri araç çarpıştı. Kazada askeri araçta bulunan 1'i sivil memur 4 askeri personel ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Askeri personeli taşıyan servis kaza yaptı
15.04.2018 - 08:45 | Son Güncelleme: 15.04.2018 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da askeri personeli taşıyan servis aracı otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Etiketler : kaza,trafik kazası,
556047 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/556047.aspx
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