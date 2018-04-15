Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesindeki Van Gölü sahilinde meydana geldi. Öğle saatlerinde sahil kenarında dolaşanlar tarafından baş tarafı kanlar içesinde erkek cesedi görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin yakınlarında tabanca da bulundu. Ceset, otopsi için Sosyal Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.