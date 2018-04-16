Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 22.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Rağbet Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden sokağa giren tır sürücüsünün gaza basması üzerine sokakta bulunan 6 araca çarptı. Çarpmadan sonra bir binanın duvarına da çarpan tır hızla olay yerinden uzaklaştı. Tır Sofular Caddesinde sıkıştı. Tırın peşinden giden vatandaşlar sürücüyü indirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Tır çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Tırın çarptığı 6 araçta maddi hasar meydana gelirken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sokağa giren tır dehşet saçtı

Tır mahalleye dalmış, canlı bomba gibiydi

Bir araç sahibi Hasan Çiçekler, “Tır mahalleye dalmış, canlı bomba gibiydi. Önüne ne geldiyse almış, götürmüş. Bizim aracımız da pert olmuş. Vatandaşlar olmasa.. Polis ve vatandaş sıkıştırdı; yoksa ne varsa alır götürürdü. Böyle bir şey olmaz. Resmen canlı bomba” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.