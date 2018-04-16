Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık renk renk farlar, asfaltın şerit çizgisi kalınlığında çizilen göz kalemleri yerine doğallık ön planda. Ayna karşısında uzun vakitler geçirsek de, hiç makyaj yokmuş gibi görünebiliriz aslında. Bunun için güzellik uzmanlarından birkaç tüyo aldım. İşte şöyle:

¥ Sabah uyandığınızda mutlaka cildi makyaja hazırlamalısınız. Cilt yağlı ise tonik ile temizlemeli. Karma ve kuru ise nemlendirici sürüp altyapı oluşturmalısınız.

¥ Fondöten tercihini köpük ya da hafif ürünlerden yana kullanmalısınız. Makyaj süngerini hafifçe ıslatarak kemikli bölgelere yedirmek gerekiyor.

¥ Allıkta simli ve koyu tonları atın. Ten renginize yakın, şeftali ya da pembe tonları elmacık kemiğinin hemen altına hafifçe uygulayın.

¥ Gözler çok önemli. Göz çevrenize bir kapatıcı veya nude tonlarında far uygulayın. Teninizin rengine yakın olsun. Kaş diplerinde açıklık varsa doldurun, aydınlatmayı ihmal etmeyin.

¥ Kirpik diplerine ince bir rimel uygulayın ki topaklanmasın.

¥ Ruj öncesi dudaklara hafifçe vazelin sürün, teninize yakın renkte ruj uygulayın.

¥ En önemlisi de her akşam mutlaka cildinizi temizleyin, haftada bir cilt tipine uygun doğal maske uygulayın.