Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekiplerince sabaha karşı saat 05.00 sıralarında kent merkezinde bulunan erkek bebek, kadın doğum servisinde yatan annesi Ravva Zahlül Meeso’ye teslim edildi. Polis olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

KAÇIRILAN BEBEK AİLENİN İLK ÇOCUĞU

Hastanenin yeni doğan ünitesine, personel kıyafetiyle giren kadının kaçırdığı erkek bebeğin, Suriye´deki iç savaştan kaçarak Halep kentinden 2 yıl önce Afyonkarahisar´a gelen ve burada tanışarak 1 yıl önce evlenen Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso´nun (29) dün öğle saatlerinde dünyaya gelen ‘Muhammed İbrahim´ adını verdikleri ilk çocukları.

BABA YAŞANANLARI ANLATTI

Baba Amir Zahlül Meeso, gazetecilere dün yaptığı açıklamada, hastanede olayla yakından ilgisi bulunan 3 personelin ifadesinin alınması talebinde bulunduğunu söyledi. Meeso, olayı takip eden basın mensuplarının getirdiği tercüman yardımıyla yaptığı açıklamada şunları anlatmıştı:





“Bebeğimiz dünyaya işitme ve görme testi için benimle birlikte bir hastane görevlisi testin yapılacağı yere kadar refakat etti. Daha sonra testlerimizi yaptırıp çocuğu emzirmek için tekrar annesine vererek eczaneye ilaç almaya gittim. O esnada eşimin ve bebeğin yanına gelen hastane personeli kıyafeti giyen bir kişi bir takım tetkikler yapılacağını söyleyerek almış götürmüş. Eczaneden geldikten sonra bir süre bekledim çocuğum gelmedi. Daha sonra oradaki sekretere ve hemşirelere sordum. Görmemişler. Daha sonra hastane yetkililerine ve polise bildirdik. Henüz çocuğumun kaçırılmasına ilişkin bir sonuca varılamadı. Hastaneden kulak ve göz taraması için götürülen doktorların ve refakat eden hemşirenin ifadesinin alınmasını talep ettim.”