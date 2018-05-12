-Hava Harp Okulu'nda bugün düzenlenen 'Genç Kartallar Haftası' kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yapacak.
Yeşilköy'deki gösteri uçuşu sırasında Atatürk Havalimanı, 19.45-19.55 saatleri arasında 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.
Atatürk Havalimanı'ndan uçacaklar dikkat!
12.05.2018 - 17:26 | Son Güncelleme: 12.05.2018 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
SoloTürk'ün gösteri uçuşu nedeniyle Atatürk Havalimanı 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak.
-Hava Harp Okulu'nda bugün düzenlenen 'Genç Kartallar Haftası' kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yapacak.
Etiketler : Atatürk Havalimanı,
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