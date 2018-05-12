-Hava Harp Okulu'nda bugün düzenlenen 'Genç Kartallar Haftası' kapsamında SoloTürk gösteri uçuşu yapacak. 
Yeşilköy'deki gösteri uçuşu sırasında Atatürk Havalimanı, 19.45-19.55 saatleri arasında 10 dakika boyunca iniş ve kalkışlara kapatılacak. 