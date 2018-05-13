Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caddede önlem alıp sürücüleri durduran polis, 25 sürücüye "Hız sınırını aşmak", "Zorunlu sigorta yaptırmamak", "Araç üzerinde yapılan teknik değişiklik", "Emniyet kemeri kullanmamak","Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak", "Trafik güvenliğini tehlikeye atmak" "Tedbirsiz ve saygısız araç sürme"nin de aralarında bulunduğu 35 işlem uygulayarak toplam 4 bin 523 TL ceza kesti. 4 araç ise trafikten men edildi.

KAÇTI AMA YAKALANMAKTAN KURTULAMADI

Bir otomobil sürücüsü ise denetime yakalanmamak için geri geri giderek önce orta refüje çıktı ardından da hızla kaçmaya çalıştı. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sürücü bir süre kaçtıktan sonra başka bir ekip tarafından kısa sürede yakalandı.

Öte yandan polis ekipleri ceza yazdığı sırada bazı sürücüler onları çekirdek yiyerek izlediler.