Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Emine Nabi Menemencioğlu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Emre Burak Kunt, saat 02.30 sıralarında, evlerinin bulunduğu 7 katlı apartmanın damına çıkıp intihar etti.

Sesi duyup dışarı çıkan anne Nurten Kunt, oğlunu kaldırımda kanlar içinde görünce 112 Acil'i arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten beton zemine çakılan Kunt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğlunun öldüğünü öğrenen Nurten Kunt, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Acılı anneyi, komşuları teskin etmeye çalıştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kunt'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Kunt'un atlamadan önce bir yakınını arayıp, "Hakkını helal et ağabey" dediği öğrenildi. Kunt'un cep telefonu ise düştüğü yerin yakınında parçalanmış olarak bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.