İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde dün, vatandaşlar üç kez 115 polis imdat hattını arayarak egzozundan yüksek ses çıkan lüks otomobilin sürücüsünü şikayet etti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 milyon TL değerinde olan S.B. yönetimindeki 34 KUL 68 plakalı otomobil, Kılıçdede kavşağında durdurdu. Otomobil sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.
Samsun'daki lüks otomobili polise şikayet ettiler
17.05.2018 - 14:59 | Son Güncelleme: 17.05.2018 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da egzozundan çıkan yüksek ses sebebiyle vatandaşların şikayetçi olduğu lüks otomobilin sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Etiketler : samsun,ceza,lüks otomobil,
560594 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/560594.aspx
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