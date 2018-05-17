Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyü Ballı mezrası kırsalında yapılan operasyonda kayalar arasına gizlenmiş 3 adet çuval içerisinde fünyeleri takılı 35 adet RPG7 Roketatar mühimmatı, poşet içerisinde 4 kilogram C-4 patlayıcı ve 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı (EYP) olay yerine imha edildi. Bölgede arama tarama operasyonları devam ediliyor.