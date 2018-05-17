Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyü Ballı mezrası kırsalında yapılan operasyonda kayalar arasına gizlenmiş 3 adet çuval içerisinde fünyeleri takılı 35 adet RPG7 Roketatar mühimmatı, poşet içerisinde 4 kilogram C-4 patlayıcı ve 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı (EYP) olay yerine imha edildi. Bölgede arama tarama operasyonları devam ediliyor.
Şırnak’ta teröristlerin mühimmatı ele geçirildi
17.05.2018 - 22:32 | Son Güncelleme: 17.05.2018 - 22:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışmalar sonucunda 35 adet RPG7 Roketatar mühimmatı, poşet içerisinde 4 kilogram C-4 patlayıcı ve 1 adet EYP düzeneği ele geçirildi.
Etiketler : Şırnak,yaşam haberleri,
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