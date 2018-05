Türkiye Gazetesi

Serdar Can isimli girişimci, deponun tavanına monte ettiği askılıklardaki dev poşetlerdeki buğday samanı içerisinde yetiştirdiği mantarlara gözü gibi baktığını belirtti. Yemekten büyük zevk aldığı mantarı, şimdi kendi üretip pazara sunacağını dile getiren Can, son dönemde çiftçilerin büyük rağbet gösterdiği istiridye mantarı yetiştiriciliği projesini kendi imkanları ile hayata geçirdiğini kaydetti. B vitamini ile demir, bakır ve fosfor gibi mineralleri bünyesinde barındıran istiridye mantarını Güroymak’ta ilk kez yetiştiren Can, evindeki depoyu da mantar tarlasına çevirdi.

Bu konuda çok geniş bir araştırma yaptığını belirten Can, istiridye mantarı yetiştirmek için poşetler içerisine sterilize edilmiş buğday samanına tohum bırakılması yöntemini seçtiğini söyledi.

İstiridye mantarının buğday sapı, kepek ve talaştan oluştuğunu ifade eden can, “Mantarlar bir aylık kuluçka süresinden sonra yeşermeye başlar. Her bir torbadan yaklaşık 3 hasatlık verim alınır. Ailemin de desteği ile depo olarak kullandığımız alanı gerekli tadilatı ve düzenlemeyi yaptıktan sonra mantar yetiştireceğimiz torbaları asmaya başladık. İnşallah bir ay gibi bir süre sonra hasada başlayacağız. Burada yetiştirdiğimiz mantarları ise marketlere ve hal esnafına pazarlayacağız” ifadelerini kullandı.

İstiridye mantarı yetiştirebilmek için birçok aşamanın titizlikle geçilmesi gerektiğini anlatan Can, mantarların ilk andan itibaren çocuk gibi ilgi istediğini vurguladı. Can, poşette mantar yetiştiriciliği hakkında da şu bilgileri aktardı:

“Kullandığımız yöntem, mantar tohumlarının şeffaf poşetlere doldurduğumuz dezenfekte edilmiş buğday samanı (kompost) içerisine ekilmesini öngörüyor. Kompost hazırlanması için genelde talaş, saman, buğday sapı ya da pamuk kullanılıyor. Yetiştirilirken kimyevi ilaç kullanıldığı için pamuğu tercih etmiyoruz. Buğday samanlarını, dev kazanlarda 80 derece suda kaynatıyoruz. Böylece pastörizasyonu sağlamış oluyoruz. Daha sonra serip belli oranda kurutuyoruz. Uygun nem oranına ulaşan samanları şeffaf poşetlere dolduruluyor ve tohum ekimini yapıyoruz. Ağzını bağladığımız poşetlere, steril çivilerle delikler açıyoruz. Mantar üretmeye hazır hale gelen poşetler, iple kuluçkaya bırakılacakları ortama tavandan asılıyor. Son olarak da ortam karartılıyor. Yaklaşık bir ay boyunca hiç güneş ışığı görmüyor.”

İstiridye mantarının şifa kaynağı olduğunu da dile getiren Can, “Kalp ve damar rahatsızlıklarına, şeker ve kolesterol hastalıklarına, sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve sayamadığım birçok hastalığa şifadır. Ayrıca diyet yemeğidir. İnşallah 40 gün sonra her bir poşetten 5 kilo mantar elde edeceğiz. Bu mantarları da Güroymak ve çevre ilçelerde pazara sunacağız. Bu üretimin ev ekonomimize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. En büyük dileğim ise, bu tekniği daha büyük alanlarda en son teknik ve modern yöntemlerle yapabilmek. Mantar, son dönemde büyük rağbet görüyor. İçindeki vitaminler ve mineraller yönünden eşsiz bir ürün. Pazar sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum” şeklinde konuştu.