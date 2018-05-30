Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peygamber efendimiz de böyle yaparlardı. Birinci nefeste Rabb’ine, verdiği nimet sebebiyle şük-retmeli, ikinci nefeste, kendisine ortak olmaması için Allahü teâlâya şeytandan sığınmalı, üçüncü nefeste içtiği suyun şifâ olması için Allahü teâlâya niyazda bulunmalıdır.

Her nefesin sonunda da Allahü teâlâya hamdederse “Elhamdülillah” derse içtiği su, diğer su içmesine kadar karnında tesbîh eder. Hadîs-i şerîfte “Günahı çok olan, çok su dağıtsın” buyurulmuştur. Peygamberimiz buyurdu ki “Su içeceğiniz vakit, ayakta içmeyiniz! Vücudunuza zararlıdır. Yalnız abdestten artan su ve zemzem-i şerif ayakta içilir.”