Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MALZEMELER:

- 4 parça dövülmüş biftek

- 1 çorba kaşığı

kaşar rendesi

- 50 g fıstık

- 1 çorba kaşığı salça

- 1 çorba kaşığı tereyağı

- 2 bardak sıcak su

YAPILIŞI

Biftekleri pişirmek için salça, yağ ve suyu tencereye koyup bir taşım kaynatın. Kıyma ve fıstıkları birlikte robottan geçirin. İçine rendelenmiş kaşar, tuz ve karabiberi de ilave edin. Bifteğin iki yüzünü tuz ve karabiberle tatlandırıp, hazırladığınız kıymalı içi koyup rulo şeklinde sarın. Açılmaması için de kürdanla tutturun. Hazırladığınız biftekleri salçalı suya atıp 20 dakika kadar pişirin.