MALZEMELER:
- 4 parça dövülmüş biftek
- 1 çorba kaşığı
kaşar rendesi
- 50 g fıstık
- 1 çorba kaşığı salça
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- 2 bardak sıcak su
YAPILIŞI
Biftekleri pişirmek için salça, yağ ve suyu tencereye koyup bir taşım kaynatın. Kıyma ve fıstıkları birlikte robottan geçirin. İçine rendelenmiş kaşar, tuz ve karabiberi de ilave edin. Bifteğin iki yüzünü tuz ve karabiberle tatlandırıp, hazırladığınız kıymalı içi koyup rulo şeklinde sarın. Açılmaması için de kürdanla tutturun. Hazırladığınız biftekleri salçalı suya atıp 20 dakika kadar pişirin.