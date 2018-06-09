Mini bir külliye şeklinde inşa edilen camiyi görmek ve ibadet etmek için Bursa'nın yanı sıra farklı şehirlerden gelenler de oluyor. Caminin kubbe kısmının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanıyor. Cami imamı Ali Sevimli “Açılabilen tavan sayesinde teravihe ilgi çok yoğun, Bursa dışından bile burada ibadet yapmak için gelenler oluyor" diye konuştu.
Kubbesi kumanda ile açılıyor
09.06.2018 - 04:43 | Son Güncelleme: 09.06.2018 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da 2011 yılında inşaatına başlanan ve 3 yıl içinde tamamlanan, açılıp kapanan kubbeye sahip Safa Camii, özellikle sıcak ramazan gecelerinde teravih namazlarında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Etiketler : ramazan haberleri,cami,
563938 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/563938.aspx
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