Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mini bir külliye şeklinde inşa edilen camiyi görmek ve ibadet etmek için Bursa'nın yanı sıra farklı şehirlerden gelenler de oluyor. Caminin kubbe kısmının 120 metrekarelik bölümü uzaktan kumanda sistemiyle açılıp kapanıyor. Cami imamı Ali Sevimli “Açılabilen tavan sayesinde teravihe ilgi çok yoğun, Bursa dışından bile burada ibadet yapmak için gelenler oluyor" diye konuştu.