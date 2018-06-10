Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günahkâr adam uzun süre düşündükten sonra, bir keresinde ormanda gördüğü örümceği hatırladı. Balta girmemiş ormanda yürürken önüne bir örümcek ağı çıkmıştı. Adam ağı bozmamak ve örümceği ezmemek için o gün yolunu değiştirmişti. Heyecan içinde o günü meleğe anlattı. Melek adama baktı ve o sırada gökten bir örümcek ağı indi. Adama, bu ağa tutunarak cennete girebileceğini söylediler. Adam neşe içinde ağa tırmanırken cehennemden bazıları da bu ağa tutunarak cennete gitmeye çalıştılar. Ama adam ağın o kadar çok insanı taşımayacağından korkarak onları itmeye başladı. Tam o sırada ağ gerçekten koptu ve diğerleri ile birlikte adam da cehenneme düştü. Melek adama "Yazık! Bencilliğin, hayatında işlediğin tek iyiyi de kötülüğe döndürdü. O insanlara şefkat gösterebilseydin, ağın herkesi taşıyabileceğini de görecektin. Onlar da seninle birlikte Cennete gireceklerdi. Fakat sen onların Cennete girmesini istemedin, yalnızca ben girerim dedin, sen de onlarla birlikte Cehenneme düştün" dedi.