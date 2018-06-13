Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi, Akçakoyunlu Mahalesi’nde kaldırım seviyesinin altındaki evi sel suları bastı. Bu sırada evde bulunan anne Fatma Uşak ve çocukları Mevlüt ve Ali Osman Uşak evden çıkamadı.

Komşularının fark ederek yardımına koştuğu anne ve çocuklarından biri boğularak olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuklardan biri kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

BAŞBAKAN YILDIRIM VALİ ÖZKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Özkan ile telefonla görüştü. Başbakan Binali Yıldırım, Kahramanmaraş'ta yaşanan sel nedeniyle Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı telefonla arayarak bilgi aldı.