Türk insanı ise çocuğunun rahatının kaçacağını düşündüğünden tatile biraz uzak durur. Daha doğrusu dururdu. Şimdilerde ise 2-3 aylık bebeğiyle tatile çıkan genç çiftler var etrafta bolca. Evet, korkmamalı. Sadece güzel bir planlama ile çocuklu tatil, en unutulmaz tatiliniz olabilir.

Çocuklu ailelerde yanlış bir inanç var: Her şey dâhil otele, tatil köyüne gidilmeli, çocuklar oradan dışarı çıkmamalı. Hâlbuki o dev komplekslerde çocuklar çocuk kulübünde bir animatörle vakit geçiriyor, bütün gün abur cubur yiyor, akşam mini clup etkinliğinde ‘eğlenip’ uyuyor. Aslında tatil, çocuğunuzla daha iyi vakit geçireceğiniz, onu daha iyi tanıyacağınız, alışkanlıklarını değiştireceğiniz bir dönem olabilir. Neredekal.com uzmanları çocuklu tatili en güzel hâle getirecek tavsiyelerde bulunuyor.

1- Tatil zamanı önemli. Çok sıcak dönem çocukları olumsuz etkileyebilir. Yaz başı ya da yaz sonu en iyi dönem olacaktır.

2- Gideceğiniz konaklama yerinin yakınında sağlık kuruluşları ve eczane olup olmadığına dikkat etmelisiniz. İlaçları da yanınıza alın.

3- Tatil köyleri yerine mutfağı olan bir apart ya da kiralık daire, villa gibi tercihler bu dönem moda!... Tercih edebilirsiniz.

4- Tatile çıkış ve eve dönüş saatlerini iyi ayarlayın ki, bebeğin uyku düzeni bozulmasın, sizin de tatilde keyfiniz kaçmasın.

5- Tatilde gezeceğiz diye her dakika koşturarak yaşamayın. Kendinize göre programlar yapın, çocuğun da fikrini alın.

6- Paylaşmak önemli. Kahvaltı ve yemek masalarında uzun uzun sohbet edin. Çocuğu oralarda sağlıklı beslen diye sıkmayın ama tamamen boş bırakmak da gerekmez.

7- Mümkün olduğu kadar zamanı planlayın ki yine tablete, telefona sarılmasın. Hele yemek yesin diye tabletin karşısına oturtmayın.

8- Havuzda, denizde ve her yerde... Gözünüzü üzerinden ayırmayın. En az 30 faktörlü koruyucu ile güneşe çıkmasına özen gösterin.

Tatil valizi çok önemli

Tatil valizi hazırlarken terlik, krem, giysiler önceden hazırlanmalı. Her gün otelde ya da dışarı çıkarken ne giyeceğinizi planlayın. Mutlaka ince bir hırkayı yanınıza alın. Krem, diş macunu, fırça gibi bütün ürünlerin seyahat boyları var. Onlardan almak en iyisi olacak. Çocuğunuz varsa, onun vazgeçemediği oyuncağını mutlaka yanınıza alın. Taşınabilir şarj cihazı, su geçirmez kılıf, kulaklık ise telefonlarımızın ihtiyacı.