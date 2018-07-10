Bugün Hava Nasıl Olacak? 10 Temmuz 2018 Hava Durumu tahminleri... Kavurucu sıcaklar gün geçtikçe artıyor. Meteoroloji Müdürlüğünden ise kavurucu sıcaklardan bunalanlar için güzel bir haber geldi. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan hava uyarısında önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiği açıklandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? İşte Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde hava durumu...
Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara Bölgesi'nin birçok noktası için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul radarından alınan son verilere göre Edirne'nin Lalapaşa çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı ile Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İLERLEYEN GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Haftanın devamında yerel yağışlar dikkat edecek. Özellikle yurdun kuzeyini etkileyecek yağışlı havaya rağmen sıcaklıklar düşmeyecek.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDIRNE °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELI °C, 32°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
TEKIRDAG °C, 28°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENIZLI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUGLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSIN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
SINOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RIZE °C, 28°C
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AGRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDIN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık