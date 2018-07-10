Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Hava Nasıl Olacak? 10 Temmuz 2018 Hava Durumu tahminleri... Kavurucu sıcaklar gün geçtikçe artıyor. Meteoroloji Müdürlüğünden ise kavurucu sıcaklardan bunalanlar için güzel bir haber geldi. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan hava uyarısında önümüzdeki günlerde Marmara Bölgesinde kuvvetli sağanak yağışın beklendiği açıklandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? İşte Marmara Bölgesi ve Türkiye genelinde hava durumu...

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara Bölgesi'nin birçok noktası için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul radarından alınan son verilere göre Edirne'nin Lalapaşa çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı ile Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İLERLEYEN GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Haftanın devamında yerel yağışlar dikkat edecek. Özellikle yurdun kuzeyini etkileyecek yağışlı havaya rağmen sıcaklıklar düşmeyecek.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDIRNE °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa yakası kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELI °C, 32°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

TEKIRDAG °C, 28°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENIZLI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUGLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSIN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

SINOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RIZE °C, 28°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDIN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık