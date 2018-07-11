Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turhal ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yenisu Köyü Yaylası’nda kaybolan 3 buçuk yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 3 Jandarma komando timine ilave olarak jandarma timleri bölgeye sevk edildi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra arama çalışmalarına vatandaşlarda katıldı. Bölgeye traktörleri ile gelen vatandaşlar jandarma ile birlikte koordine içinde arama çalışmalarına destek oldu. Asker ve vatandaş ormanlık arazide hat düzeni oluşturarak aranmadık yer kalmaması için çalışma yaptı. Buğday ekili alanların yanı sıra dere kenarları, su kuyusunda arama yapıldı. Jandarma iz takip köpeği Dalgıç’ta çalışmalara katıldı. Drone ile de havadan yapılan çalışmalarda henüz bir bulguya rastlanmadı.

ANKARA'DAN ÖZEL EKİP SEVK EDİLDİ

Yapılan arama çalışmalarını Tokat Valisi Ömer Toraman, İl jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile birlikte yerinde inceledi. Vali Toraman, kaybolan çocuğun babası Burhan Atış’a geçmiş olsun dileğinde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Toraman, jandarmaya geçtiğimiz gün saat 14.00 itibariyle kayıp ihbarı geldiğini belirterek, “O saatten bu saate kadar aramalar aralıksız devam ediyor. Gecede çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar her hangi bir bir netice elde edemedik. Bugün itibariyle görevli sayımızı artırıyoruz. Hem de Ankara’dan Jandarma’dan özel bir kuvvette gelip çalışmalara katılacak. İnşallah çocuğumuza sağ salim ulaşmayı hedef ediyoruz. İnşallah iyi bir neticeye ulaşırız diye umut ediyoruz. Bütün imkanlarımızı, elimizde bütün kabiliyetleri seferber etmiş durumdayız. Çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Arama çalışmalarına Ankara’dan gelecek ekiple birlikte kadavra köpeğinin de katılması bekleniyor. Olay; Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, babaannesi Sati Atış’ın iddiasına göre sabah saatlerinde hayvanları suya götürürken peşine düşmesi nedeniyle çadıra geri dönerek annesine bırakmıştı. Anne Dilek Ateş ise çadırda kardeşinin yanına bıraktığı çocuğu ahırdan döndükten sonra bulamamıştı. İhbar üzerine olay yerinde arama çalışmaları başlatılmıştı.