Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

İstanbul’da staj için 90’ın üzerinde başvuru yapan Bayralı her defasında “Şirketimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz, başarı dolu çalışma hayatı dileriz” cevabını aldı. Online platformlardan sonuç alınamayacağını fark eden genç mühendis çok farklı bir yola başvurdu. Başvuruların Maslak çevresinde yoğunlaştığını fark eden Bayralı, bir mukavvanın üzerine ‘staj arıyorum’ yazarak o bölgede dolaşmaya başladı. Bayralı, iş yerlerinden çıkan insanlardan özgeçmişini insan kaynakları departmanına vermelerini istedi. 1930’lu yıllarda insanların nasıl iş aradığını gösteren bir görselden esinlenen Seçkin Bayralı, “Staj bulmak özellikle zorunlu stajı olan bölümlerdeki öğrenciler için kanayan yara. Genellikle bilgi birikimi değil, referans usulü çalışılıyor. Onlar da getir-götür işleri yaptırılarak süreyi dolduruluyor. Sorunun temel sebebi öğrenci ve işyerlerini bir araya getiren sağlıklı bir platform olmaması. Benim gibi binlerce mağdur var. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyorum. Şu ana kadar 4 yerden olumlu dönüş aldım. İstediğimi alana kadar eylemimi sürdüreceğim” dedi.