Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Çengelköy’de bulunan “Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi” diğer adıyla “Lahanacılar Çeşmesi” Osmanlı döneminin iki rakip takımından Lahanacılar’a verilen desteği göstermek için yaptırıldı. Baş kısmı lahana şeklinde olan çeşme günümüze kadar geldi ancak zamanla kaldırımın altında kalarak çeşme özelliğini yitirdi. Üzerinden yazıları da silinen çeşme bakımsızlık sebebiyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Çeşmenin bakım çalışmasına ihtiyaç duyduğunu kaydeden tarihçi ve rehber Hüsam Süleymangil şunları söyledi: Kaldırımın sökülüp, kot seviyesine düşürülerek tekrar eski hâline getirilmesi lazım. Hatta daha da iyisi su bağlantısının da yapılıp çeşme olarak çalışmasında büyük fayda var. Eğer bakılıp restore edilmezse giderek kaybolacak.

1980’li yıllardan beri çeşmenin yanında ayakkabı boyacılığı yapan Hasan Özhan ise daha önce çeşmeden su geldiğini ve temmuz- ağustos aylarında insanların su içtiğini aktararak “Lahanacıları halk ansın diye bunu buraya bir paşa diktirmiş fakat çok bakımsız kalmış” ifadelerini kullandı. Öte yandan tepkiler sonrası Üsküdar Belediyesi “Kapsamlı restorasyon projeleri ile onlarca ecdat yadigârı eserimizi restore ettik, etmeye devam ediyoruz” dedi.