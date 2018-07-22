Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, deniz  yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gördü. Ekip, şahsı denizden alarak kıyıya  çıkardı, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsın hayatını kaybettiğini  belirledi. Şahsın üzerinden Atilla Kılıç adına kimlik çıktı.

Ceset, incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesi morguna götürüldü.Cesedin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de minibüs duraklarının  arkasından denize düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan kişi olabileceği  belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.