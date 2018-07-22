Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekip, deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi gördü. Ekip, şahsı denizden alarak kıyıya çıkardı, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın üzerinden Atilla Kılıç adına kimlik çıktı.

Ceset, incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Cesedin, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de minibüs duraklarının arkasından denize düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan kişi olabileceği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.